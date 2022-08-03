الأمم المتحدة: رحيل 19 أسرة فلسطينية عن تجمّع راس العين في الضفة

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برحيل 19 أسرة فلسطينية قوامها 100 شخص عن تجمع راس التين الرعوي بالضفة الغربية، هربا من ضيق العيش على خلفية إجراءات إسرائيل القسرية.

وحسب المكتب، غادرت 19 أسرة فلسطينية تتألف من حوالي 100 شخص معظمهم من الأطفال الشهر الماضي تجمّع راس التين البدوي، في المنطقة "ج" بالضفة الغربية، وانتقلت معظمها إلى المنطقة "ب".

وأوضح بعض السكان أن سبب المغادرة يعود إلى ظروفهم المعيشية التي "أصبحت لا تطاق" مستشهدين بإجراءات قسرية فرضتها عليهم السلطات الإسرائيلية ومستوطنين إسرائيليين.

عشية مغادرتهم، كان التجمع بأكمله يتألف من حوالي 35 أسرة في المجموع، بما في ذلك 240 شخصا، منهم 150 طفلا. وكانت مساكنهم في خمسة مواقع متجاورة ومنفصلة.

وأكد المكتب أن ما يحتاجه الناس بشكل أكثر إلحاحا هو الحماية. وتحقيقا لهذه الغاية، دعا إلى وقف عمليات الهدم والمصادرة، ووضع نظام تخطيط وتقسيم منصف للمجتمعات الفلسطينية، ومحاسبة المستوطنين العنيفين وأفراد القوات الإسرائيلية الذين يستخدمون القوة المفرطة.

المصدر: UN news