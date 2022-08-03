 
مباشر

الأمم المتحدة تسعى لرفع كافة القيود عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية

أخبار العالم

الأمم المتحدة تسعى لرفع كافة القيود عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية
Legion-Media Luiz Rampelotto/ZUMA Press Wire
الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا غرينسبان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjp3

أعلنت الأمم المتحدة أنها تسعى لرفع كافة القيود على تأمين وشحن المواد الغذائية والأسمدة الروسية، في إطار صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقالت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ريبيكا غرينسبان، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "أما بخصوص روسيا وتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة من روسيا، فنحن نعمل بشكل حثيث على ذلك".

وأضافت: "نعمل على إزالة العقبات القائمة في مجالات التمويل والتأمين والنقل".

إقرأ المزيد
فريق المفتشين في إسطنبول يتفقد أول سفينة تحمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية
فريق المفتشين في إسطنبول يتفقد أول سفينة تحمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية

وأكدت أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قدما بعض التوضيحات بشأن العقوبات، مضيفة أن المهمة الآن تتمثل في إقناع القطاع الخاص بألا يخشى العقوبات التي لا تهدده.

وأضافت: "نود أن ينظر لاعبو القطاع الخاص إلى الوضع من ناحية أخرى، وأن تتهيأ الظروف لاستئناف تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا".

يذكر أن اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود الموقع في اسطنبول يوم 22 يوليو الماضي، يقضي برفع كافة القيود عن صادرات المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور