شولتس يؤيد تمديد عمر المفاعلات النووية وسط أزمة الغاز

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده لفكرة تمديد عمر ثلاثة مفاعلات نووية متبقية في ألمانيا لما بعد نهاية العام، لكنه لم يعلن التزامه بالفكرة رغم النقص الحاد في الطاقة.

وقال شولتس إن تمديد عمر المفاعلات "قد يكون منطقيا"، لكنه لم يعلن التزامه بالفكرة.

ويأتي ذلك بينما يزداد ضغط المعارضة لإعادة التفكير في قرار اتخذ منذ فترة لغلق آخر مفاعلات ألمانيا في ديسمبر، ووسط المخاوف من آثار النقص الحاد في إمداد الغاز من روسيا.

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وتُعد فكرة تمديد عمل المفاعلات محرجة بالنسبة لحزب شولتس "الديمقراطي الاجتماعي"، وعلى الأخص بالنسبة لحزب الخضر البيئي وهو ثالث أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، إذ كانت حكومة الحزبين قد دشنت قرار إغلاق المفاعلات النووية قبل عقدين، واعتبرت معارضة الطاقة النووية أساسا بنيت عليه هوية حزب الخضر.

ألمح بعض أفراد حزب الخضر مؤخرا إلى درجة من الانفتاح على السماح لواحد أو أكثر من المفاعلات باستمرار العمل لفترة قصيرة بقضبان وقودها الحالية إن واجهت البلاد طارئا في إمداد الطاقة.

وشدد مسؤولون من الحزب على أن الغاز عنصر أساسي في تشغيل الصناعة وتدفئة المنازل، أكثر من توليد الكهرباء، وأن الطاقة النووية لن تساعد في ذلك.

المصدر: "أسوشيتد برس"