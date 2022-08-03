"واشنطن بوست": زيارة بيلوسي لتايوان وضعت بايدن في موقف حرج

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان خطوة "ليست ذكية"، والآن على الرئيس جو بايدن شخصيا الرد، للحدّ من تداعيات هذه الخطوة.

ووصفت الصحيفة زيارة بيلوسي للجزيرة بأنها "دليل على المبادئ السامية، لكنها تدل على عدم معقولية هذه الخطوة، والدليل إعلان الصين بدء تدريبات في المياه الإقليمية للجزيرة".

واعتبرت أن بيلوسي تصرفت بشكل "غير حكيم"، حيث أصبح من الصعب عليها تغيير الخطط دون الإضرار بسمعتها، ووضعت بايدن في موقف حرج.

وأكدت: "سيكون من الأفضل كثيرا أن يخبر بايدن بيلوسي وجها لوجه وشخصيا وبلا لبس أن هذا الفعل مرفوض".

وتابعت: "الآن، وبسبب تصرف بيلوسي، ستضطر إدارة بايدن إلى الرد واتخاذ مواقف".

ودعت الولايات المتحدة إلى "عدم التضحية بالمبادئ"، وعدم الخضوع لـ "تهديدات" الصين، لكن التفكير مليا قبل مواجهتها.







المصدر: "نوفوستي"