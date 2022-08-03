محكمة فرنسية تقر بسحب الطلب الأمريكي لتسليم الروسي فينيك من فرنسا

ذكر محامي المواطن الروسي ألكسندر فينيك العتقل في فرنسا بتهمة الاحتيال، والمطلوب في الولايات المتحدة بتهمة تبييض الأموال، أن محكمة فرنسية ستقبل سحب الطلب الأمريكي لتسليمه لواشنطن.

وكان من المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن سحب الولايات المتحدة طلبها الموجه إلى فرنسا بتسليم المواطن الروسي للسلطات الأمريكية اليوم الأربعاء 3 أغسطس.

وأوضح المحامي الفرنسي فريدريك بيلو، أن ذلك لن يؤدي إلى الإفراج عن المواطن الروسي، ويتوقع إعادته لليونان، حيث تم اعتقاله بطلب أمريكي في عام 2017.

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وفي وقت سابق وصف المحامي سحب الطلب الأمريكي، بأنه "مناورة" ليتم تسليمه للولايات المتحدة من اليونان.

يذكر أن الولايات المتحدة تتهم ألكسندر فينيك بتبييض الأموال عبر منصة لتجارة العملات الرقمية التي كان يديرها.

وبعد اعتقاله في اليونان، طالبت كذلك روسيا وفرنسا بتسليمه.

وفي يناير 2020 تم تسليمه لفرنسا، حيث قبع في السجن بتهمة الاحتيال حتى انقضاء مدة سجنه. والآن تعتزم السلطات الفرنسية إعادته لليونان، التي من المتوقع أن تسلمه لواشنطن.

المصدر: وكالات