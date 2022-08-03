الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الوقف الفوري للقتال في قره باغ

دعا الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى الوقف الفوري للقتال بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ الجبلي.

وقال المتحدث باسم مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه "من الضروري الحد من التصعيد والاحترام الكامل لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات للبحث عن حلول تفاوضية".

وأعرب عن أسفه لأن المواجهات قد أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال عازما على المساعدة في التغلّب على التوترات ومواصلة التزامه السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز".

وأعلنت أذربيجان، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنها سيطرت على مرتفعات استراتيجية عدة ودمرت مواقع قتالية أرمنية في قره باغ، ردا على انتهاك الجيش الأرمني اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ الموقع بتاريخ 10 نوفمبر 2020 في موسكو.

المصدر: "أ ف ب"