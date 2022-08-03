منظمة أمريكية للمحاربين القدماء تطالب بوقف توسع الناتو تفاديا لمواجهة نووية مع روسيا

دعت منظمة "المحاربون القدامى المهتمون بأمريكا" مجلس الشيوخ إلى التصويت ضد توسع الناتو، لأن هذه الخطوة قد تكلف البلاد "مليارات الدولارات" وتزيد من مخاطر المواجهة النووية مع روسيا.

وقال دان كالدويل كبير مستشاري المنظمة: "الولايات المتحدة مثقلة بديون عامة بقيمة 30 تريليون دولار، وتضخم قياسي، وقيود متزايدة على قوتها العسكرية. وآخر شيء يجب على الولايات المتحدة فعله هو توسيع ضمانات الناتو الأمنية إلى دولتين أوروبيتين أكثر ثراءً".

وأشار إلى إن انضمام البلدين الاسكندنافيين إلى الحلف "يمكن أن يكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات، ويتطلب نشرا منتظما للقوات في كلا البلدين ويزيد من مخاطر المواجهة النووية مع روسيا".

المصدر: نوفوستي