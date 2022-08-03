يريفان تتهم باكو بانتهاك وقف إطلاق النار في قره باغ

اتهمت وزارة الخارجية الأرمنية القوات الأذربيجانية بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ الجبلي، الموقع بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية.

وذكرت الخارجية الأرمينية في بيان: "نحن نعتبر تصريحات الجانب الأذربيجاني التي تحاول من جانب واحد تغيير النظام القانوني في ممر لاتشين غير مقبولة".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الجيش الأرمني انتهك يوم الأربعاء 3 أغسطس، أحكام اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ الموقع بتاريخ 10 نوفمبر 2020. وأعلنت سيطرة قواتها على عدة مرتفعات في المنطقة.

المصدر: RT