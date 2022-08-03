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الدفاع الروسية تعلن تفاقم الوضع في قره باغ بعد انتهاك أذربيجان وقف إطلاق النار

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الدفاع الروسية تعلن تفاقم الوضع في قره باغ بعد انتهاك أذربيجان وقف إطلاق النار
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تفاقم الوضع في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ الجبلي، بين أرمينيا وأذربيجان اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان عن الوزارة: "لقد تفاقم الوضع في منطقة مسؤولية قواتنا لحفظ السلام ففي منطقة مرتفعات ساريباب، انتهكت القوات الأذربيجانية وقف إطلاق النار. وقيادة وحدة حفظ السلام الروسية، إلى جانب ممثلين عن الجانبين الأذربيجاني والأرميني، تتخذ إجراءات إعادة الاستقرار للمنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية سيطرتها على عدة مرتفعات في قره باغ، ردا على انتهاك الجيش الأرمني اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ الموقع بتاريخ 10 نوفمبر 2020 في موسكو.

المصدر: وكالات

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