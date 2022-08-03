"رايتس ووتش" تدعو لتحقيق دولي حول شينجيانغ الصينية

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس حقوق الإنسان إلى التحقيق في اتهامات باضطهاد الأقليات المسلمة في شينجيانغ الصينية، فيما من المتوقع صدور تقرير عن الأمم المتحدة قريبا بهذا الصدد.

وقالت لوسي ماكيرنان مديرة المنظمة غير الحكومية بالإنابة في جنيف خلال إفادة صحفية، "يجب على مجلس حقوق الإنسان إنشاء هيئة من الخبراء المستقلّين للتحقيق في هذه الانتهاكات. هذا الأمر يتطلب قرارا من مجلس حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنه "بالنظر إلى حجم هذه الانتهاكات وخطورتها، يجب إجراء هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن".

وتتهم أبحاث غربية بكين بأنها احتجزت أكثر من مليون شخص من الأويغور وأعضاء من الجماعات العرقية المسلمة المحلية الأخرى في "معسكرات إعادة تأهيل" في شينجيانغ، كما فرضت "العمل القسري" أو "التعقيم القسري".

وتنفي الصين كل هذه الاتهامات، كما تقدم هذه "المعسكرات على أنها مراكز تدريب مهني" تهدف إلى محاربة التطرف الديني وتعليم السكان على مهنة ما.

وستنشر مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريرا مرتقبا جدا في هذا الشأن قبل نهاية ولايتها في أغسطس.

المصدر: "أ ف ب"