 
مباشر
عاجل
العراق.. الصدر يدعو إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة

وزارة الدفاع الأمريكية مسحت محتوى هواتف كبار مسؤوليها في عهد ترامب

أخبار العالم

وزارة الدفاع الأمريكية مسحت محتوى هواتف كبار مسؤوليها في عهد ترامب
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjo5

كشفت مجموعة رقابية أمريكية أن وزارة الدفاع فشلت في الاحتفاظ بالرسائل النصية لعدد من كبار مسؤوليها، حول أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021.

وتقدمت مجموعة American Oversight الرقابية بطلب الحصول على سجلات عامة بشأن اتصالات وزير الدفاع السابق بالوكالة كريس ميلر ووزير الجيش السابق ريان مكارثي في ​​الأيام التي أعقبت الهجوم على مبنى الكابيتول. إلا أنه تم إبلاغهم أثناء التقاضي أن السجلات لم يتم حفظها.

وقالت المجموعة: "أبلغت وزارة الدفاع والجيش، الجهة المدعية أنه عندما ينفصل موظف عن وزارة الدفاع أو الجيش، فإنه يقوم بتسليم الهاتف الصادر من الحكومة، ويتم مسح الهاتف. بالنسبة إلى الأوصياء الذين لم يعودوا مع الوكالة، لم يتم الاحتفاظ بالرسائل النصية، وبالتالي لا يمكن البحث عنها".

ويأتي هذا الكشف بعد أنباء عن محو رسائل العديد من المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي خلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك القائم بأعمال الوزير السابق تشاد وولف ونائبه كين كوتشينيلي.

كما تمت إعادة ضبط هاتفيهما بعد التنصيب، وفقدا أي رسائل نصية من 6 يناير في هذه العملية.

المصدر: The Hill

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور