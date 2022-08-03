عسكري أمريكي يحذر "القوات المليونية" الأوكرانية من هزيمة نكراء إن زحفت جنوبا

حذر المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، فى مقال لـ19Fortyfive من أن الجيش الأوكراني سيتجرّع هزيمة مريرة إن حاول الزحف إلى جنوب البلاد، حيث ستسحقه القوات الروسية.

وقال: "الخطر هو أنه إذا أرادت أوكرانيا شن هجوم على أمل تحقيق المعجزة، فإنها تخاطر بمزيد من الخسائر، وستفقد معدات لا يمكن تعويضها، وفي النهاية، من المحتمل أن تفقد مساحة أكبر مما كانت تسيطر عليه قبل زحفها".

وأضاف ديفيس، الذي شارك لسنوات في تدريبات معارك الدبابات في أوروبا، أنه "من الصعب للغاية تنفيذ عمليات هجومية واسعة النطاق بدون جنود متمرسين".

وأضاف أن كثيرا من الجنود الأوكرانيين المحترفين قتلوا في المعارك، والمجندون غير المحترفين يأتون بأعداد كبيرة ليحلوا محلهم.

كما أشار إلى أنه سيتعين على القوات الأوكرانية التعامل مع "خصم يتمتع بتفوق كامل في القوى البشرية والطيران والمدفعية".

وقال: "هذه ليست أعمالا يمكن للقوات ذات التدريب المحدود أو غير المدربة أن تنفذها على مستوى الفصيلة والسرية والكتيبة".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إنه يعمل على حشد "قوات مليونية" مجهزة بأسلحة غربية لتحرير المناطق الساحلية الجنوبية الحيوية لاقتصاد البلاد".

المصدر: نوفوستي