إحداها خطيرة.. 8 إصابات في انفجار بمصنع للمواد المتفجرة غرب فرنسا (صور + فيديو)

أصيب 8 أشخاص في فرنسا أحدهم إصابته خطيرة في انفجار وقع يوم الأربعاء بمصنع "مانوكو" للمتفجرات في برجراك جنوب غرب البلاد.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن دوي انفجار سمع بمصنع في برجراك، ينتج المتفجرات العسكرية والوقود، كما يصنع المتفجرات للاستخدام المدني.

وقالت مقاطعة دوردوني إن خدمات الطوارئ وصلت إلى الموقع حيث اشتعلت النيران بعد الانفجار.

#Sécurité | 🔴Explosions sur le site d'EURENCO à #Bergerac.

Un incendie est en cours sur le site.

Les Services de secours sont sur place, merci d'éviter le secteur.

Le centre opérationnel départemental a été activé en préfecture, plus d'informations à venir. — Préfet de la Dordogne 🇫🇷 (@Prefet24) August 3, 2022

وأشارت إلى أن الانفجار أدى إلى اشتعال حريق كبير بالمصنع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، مطالبة المواطنين بضرورة تجنب محيط المصنع.

وأفاد موقع bfmtv بأن قوات الأمن و50 من رجال الإطفاء، وصلوا إلى موقع الحادث، كما تم توفير طائرتي هليكوبتر لمراقبة المكان نظرا لخطورة المواد بالمصنع.

وأضاف الموقع الفرنسي أن الرياح في المنطقة ضعيفة، مما يعني أنه يتم تقليل خطر انتشار المواد في الهواء.

وأعلن وزير الداخلية في تغريدة أنه طلب من المحافظ تفعيل "مركز الأزمات" الخاص به.

D’importants moyens sont déployés suite à l’incendie survenu après une explosion dans une usine de Bergerac. À ma demande, le préfet a activé son centre de crise. 7 blessés sont pris en charge. Avec @ChristopheBechu, nous suivons la situation de près. https://t.co/QeQaYgGI1p — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 3, 2022

وأوضح موقع قناة bfmtv أنه وفي الوقت الحالي لا يعرف سبب الانفجار.

من جهتها، ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن الانفجار وقع في قلب مصنع "مانوكو" المتخصص في صناعة النيتروسليلوز، وهو عنصر أساسي في صناعة المساحيق والمتفجرات.

🔥 Explosion d'une usine SEVESO près de #bergerac a #eurenco * .



- Au moins 8 blessés dont 1 grave

- Incendie stoppé par les secours présents sur place

- Plan Blanc déclenché au CH de Bergerac



*( usine de manipulation de produits explosifs )#france#seveso#fire#explosionpic.twitter.com/s9tugZgKff — Hugo_tby (@hugo_tby) August 3, 2022

Dordogne : ce que l’on sait après les explosions à la poudrerie de Bergerac https://t.co/fWDpIJzGUxpic.twitter.com/2PWIiKf1bc — SO_Dordogne (@SO_Dordogne) August 3, 2022

Explosion dans une poudrerie de Bergerac (Dordogne) : 8 blessés dont un grave pic.twitter.com/6IgOIzb4SK — Yohann Actu & Politique (@YohannPolitique) August 3, 2022

وأشارت "لوفيغارو" إلى أن المصنع تم إنشاءه في عام 2013 ، وهو مصنف على أنه موقع Seveso، وشركات Seveso هي شركات تنتج أو تحوّل أو تعالج أو تستخدم أو تخزن المواد الخطرة، على سبيل المثال المصافي ومصانع البتروكيماويات والمصانع الكيماوية ومستودعات النفط أو مواقع تخزين المواد المتفجرة والتي يمكن أن تكون خطرة على الأشخاص والبيئة وتخضع لقواعد صارمة للغاية.

وفي فرنسا، تم تصنيف 705 مواقع صناعية "Seveso".

المصدر: وسائل إعلام فرنسية