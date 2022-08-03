سيئول: إغلاق الصين المجال الجوي قرب تايوان سيؤثر على الرحلات الكورية الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية أن بعض رحلات طائراتها ستتعثر بسبب إشعار الصين بإجراء تدريبات عسكرية قرب تايوان، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وقالت وزارة الأراضي والنقل الكورية الجنوبية إن الحظر الذي فرضته الصين في المجال الجوي لتايوان، سيؤدي إلى تعطل الرحلات الجوية في تلك المنطقة، نظرا لأن نحو 100 من الطائرات الكورية تمر بها.

وذكرت وكال الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن تشغيل الطائرات يجري حاليا دون أي مشاكل، لأن الفترة التي فرضت الصين خلالها الحظر الجوي تبدأ من ظهر اليوم الرابع من أغسطس (بتوقيت الصين) إلى ظهر اليوم السابع منه.

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وفي وقت سابق من اليوم، نشرت الصين إشعارا بإجراء مناورات عسكرية تتضمن مناورات بالذخيرة الحية في 6 مجالات جوية وبحرية على مقربة من تايوان، محذرة من عدم دخول الطائرات والسفن لتلك المناطق خلال الفترة التي حددتها الصين.

وأصدرت الوزارة الكورية نشرة تحذيرية خاصة بسلامة الملاحة الجوية في فجر هذا اليوم، بعد أن تبادلت المعلومات ذات الصلة مع شركات الطيران.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة النقل البحري الكوري أنه لم يتم الإبلاغ بعد عن أية صعوبات لوجستية، حتى الآن، وأشار إلى أن عدم وجود أية عقبات في النقل البحري يرجع إلى قلة حجم البضائع التي تتجه إلى تايوان، وقرب مسافة المسارات البحرية البديلة.

المصدر: وكالة "يونهاب"