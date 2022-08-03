زاخاروفا لمهرجان الجبن: لا يزعجكم طلب السفارة الهولندية.. فقد تخلوا عن اسم "هولندا"

حذرت سفارة هولندا لدى روسيا المزارعين المشاركين في مهرجان الجبن الروسي "جبن. عيد. وليمة" من استخدام أسماء أنواع الجبن "جودا" Gouda، و"ماسدام" Maasdam، و"إيدام" Edam.

من جانبها علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، على طلب السفارة الهولندية، في منشور لها، بقناتها على تطبيق "تليغرام"، وكتبت مخاطبة مهرجان الجبن الروسي: "لا يزعجكم ذلك، فقد تخلوا عن اسم (هولندا) من قبل من أجل (تغيير صورة البلاد) و(إعادة التدفق السياحي)".

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وسيقام مهرجان الجبن في قرية "دوبروفسكويه" بإحدى مناطق موسكو مدينة إسترا، في الفترة من 5-7 أغسطس الجاري، حيث تعقد المنافسة في هذه الفعالية لمعرفة "أفضل جبن في روسيا". بعد أن حققت صناعة الجبن في روسيا قفزة كبيرة من حيث الجودة على مر السنوات الماضية.

وكانت "هولندا" Netherlands قد توقفت رسميا تسمية هولندا Holland، عام 2020 لتحسين موقعها الدولي بعد أن استخدمت هذه التسمية في الوثائق الرسمية لأكثر من ربع قرن. وهي خطوة، وفقا للسلطات الهولندية، مدفوعة بخطة تسويق سياحية دولية.

وتأتي كلمة "هولندا" من كلمة Holt وتعني الأشجار، وland وتعني الأرض، أي "أرض الأشجار"، وكانت مقاطعة هولندا موجودة في الأراضي المحيطة بأمستردام، وكانت جزءا من الإمبراطورية الرومانية أولا، ثم إسبانيا، ثم تشكل النموذج الأولي للدولة الحديثة بعد تحرير الأراضي من الحكم الإسباني.

المصدر: تليغرام