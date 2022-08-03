مسؤول أمريكي: نعود إلى مفاوضات فيينا بتوقعات منخفضة

كشف مسؤول أمريكي لموقع "اكسيوس" ان الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي في فيينا يوم غد الخميس.

وقال المسؤول الأمريكي: "نعود إلى فيينا بتوقعات منخفضة لكننا سنبذل جهدا بحسن نية".

وأفاد الموقع بأن "المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق من أن الاتفاق النووي على وشك أن يصبح غير ذي صلة، حيث اتخذت إيران خطوات لتعزيز برنامجها النووي والحد من عمل مفتشي الأمم المتحدة".

وفي السياق نفسه، قال موقع "إيران بالعربي" إن المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يتوجهان إلى العاصمة النمساوية فيينا لاستئناف المفاوضات النووية.

وقدم بوريل، مؤخرا مسودة اتفاقية جديدة ومحدثة ودعا إيران إلى اتخاذ قرار بشأن الاقتراح.

وكتب في مقال افتتاحي في "الفاينانشيال تايمز" الأسبوع الماضي أنه بعد 15 شهرا من المفاوضات "مساحة التنازلات المهمة الإضافية قد استنفدت"، مشيرا إلى أن "مسودة الاتفاق تمثل أفضل صفقة ممكنة، وإذا تم رفض الصفقة، فإننا نخاطر بحدوث أزمة نووية خطيرة".

المصدر: "أكسيوس"