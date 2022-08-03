وسائل إعلام: المدعي العام لمدينة إيطالية يتحدث مع تشوبايس

أفادت سلطات جزيرة سردينيا بأن الرئيس السابق لمؤسسة "روس نانو" الروسية، أناتولي تشوبايس، الذي يتلقى العلاج في مستشفى بالجزيرة، تحدث مع المدعي العام لمدينة تيمبيو باوزانيا المحلية.

وكتبت صحيفة "La Nuova Sardegna"، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة المحلية تنوي التحقيق في القضية المرتبطة بمرض السياسي الروسي، لا سيما أن عددا من وسائل الإعلام الإيطالية كتبت سابقا عن تسممه المحتمل. وأضافت أن الحديث يدور عن "مرحلة تمهيدية للتحقيق".

من جانبها أفادت صحيفة "L'Unione Sarda" بأن المدعي العام، غريغوريو كاباسو، استمع إلى تشوبايس، مشيرة إلى أن الرواية بشأن احتمال تسممه "لم تستبعد بعد". وتابعت: "تقوم المخابرات الإيطالية بدارسة هذا الحادث وهي تنتظر حاليا نتائح تحليل الدم من خبراء الطب الشرعي بمدينة بارما".

وأكدت الصحيفتان أيضا أن الحالة الصحية للسياسي الروسي "تتحسن تدريجيا".

ونقلت وكالة "نوفوستي"، سابقا، عن مصادر طبية في سردينيا أن الحالة الصحية لتشوبايس لا تثير أي مخاوف جدية لدى الأطباء.

من جانبها نقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها أن تشوبايس يعتقد أنه يعاني من متلازمة غيلان باريه، فيما نقل مصدر آخر عن تشوبايس أنه "لا يعتقد أن الحديث يدور عن تسمم".

المصدر: نوفوستي