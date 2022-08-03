أوكرانيا تستدعي عناصرها لحفظ السلام من كوسوفو

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن جيش البلاد بدأ سحب عناصره من كوسوفو، حيث كانت تعمل ضمن قوات KFOR الدولية بقيادة الناتو لحفظ الأمن في ذلك الإقليم الانفصالي لصربيا.

ونقل موقع RBC-Ukraine عن قيادة القوات المشتركة للجيش الأوكراني قولها في بيان إنه "توجد في كوسوفو (جمهورية صربيا) مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية قوامها 40 فردا"، وإنه تجري حاليا عملية إعادتهم إلى أرض الوطن، مما سيعني "وقفا مؤقتا" لمشاركة كييف في مهمة KFOR.

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تأتي هذه الخطوة بناء على المرسوم الرئاسي من 7 مارس 2022 الذي قضى باستدعاء الوحدات الوطنية والأفراد الذين يشاركون في العمليات الدولية لحفظ السلام والأمن".

كما يأتي ذلك على خلفية تفاقم التوتر حول كوسوفو مطلع هذا الشهر بسبب نية سلطات الإقليم استبدال لوحات المركبات والوثائق الشخصية الصادرة في صربيا لأبناء الأقلية الصربية في كوسوفو.

المصدر: وسائل إعلام أوكرانية