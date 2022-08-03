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الملك الأردني يغادر في زيارة خاصة

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الملك الأردني يغادر في زيارة خاصة
AP
الملك الأردني عبدالله الثاني
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غادر الملك الأردني عبدالله الثاني أرض وطنه، اليوم الأربعاء، في زيارة خاصة تستغرق عدة أيام، لم يكشف عن تفاصيلها، وفق ما أعلنه الديوان الملكي.

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وذكرا وسائل إعلام محلية أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد أدى اليمين الدستورية، نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

المصدر: عمون

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