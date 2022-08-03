بعد نفي بيروت.. السفير الأوكراني في لبنان: طلبنا إعادة فتح تحقيق حول سفينة "لاودكية" السورية

أعلن السفير الأوكراني لدى بيروت، إيهور أوستاش، أن بلاده طلبت من المدعي العام اللبناني إعادة فتح تحقيق حول سفينة "لاودكية" السورية، التي تزعم كييف أنها تنقل حبوبا أوكرانية "مسروقة".

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وقال إيهور أوستاش: "طلبنا من المدعي العام اللبناني إعادة فتح تحقيق بشأن السفينة التي تنقل حبوبا أوكرانية مسروقة".

وأضاف: "نتوقع وصول 26 ألف طن من الذرة المصدرة بشكل قانوني على متن سفينة "رازوني" إلى لبنان، في غضون 4 إلى 5 أيام".

هذا وأعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، في وقت سابق من اليوم، عن اكتمال تفتيش سفينة شحن الحبوب الأوكرانية، التي انتلقت من ميناء ​أوديسا​ الأوكراني سابقا، لتكمل مسارها إلى لبنان، وهي أول سفينة محملة بالذرة غادرت ميناء أوديسا بموجب اتفاقية شحن الحبوب بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركية أممية، متجهة إلى ​لبنان​.

وكان لبنان قد نفى مزاعم السفارة الأوكرانية في بيروت بأن سفينة سورية راسية في ميناء طرابلس اللبناني، تحمل حبوبا أوكرانية "صدرتها روسيا بصورة غير مشروعة من أوكرانيا".

وقال مسؤول بارز بالجمارك اللبنانية لوكالة "أسوشيتد برس" إنه لا يوجد خطأ في شحنة السفينة "لاودكية" التي رست في ميناء طرابلس اللبناني الخميس، كما أن أوراقها سليمة.

المصدر: "النشرة" + "أ ب"