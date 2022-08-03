باكو: مصرع جندي أذربيجاني في قره باغ في انتهاك للاتفاقية الثلاثية من جانب أرمينيا

صرحت وزارة الخارجية الأذربيجانية بأن الحادث في قره باغ الذي أسفر عن مصرع جندي أذربيجاني يعد انتهاكا للاتفاقيات الثلاثة وعدم احترام يريفان لجهود الوسطاء الدوليين.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء: "يظهر الحادث الدموي الذي وقع في 3 أغسطس الجاري، مرة أخرى انتهاك أرمينيا للاتفاقية الثلاثية (بتاريخ 9-10 نوفمبر عام 2020)، كما يلحق ضررا بالجهود الهادفة إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. كما أنه يعد دليلا على عدم احترام أرمينيا لجهود الوسطاء الدوليين".

وأضاف البيان أن باكو ستواصل بذل كل الإجراءات المناسبة لضمان أمن الأراضي الأذربيجانية ووحدة حدودها.

من جهتها أفادت النيابة العامة الأذربيجانية بفتح قضية جنائية بشأن مصرع الجندي الأذربيجاني.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، سابقا، عن مصرع جندي إذربيجاني جراء إطلاق النار من جانب جماعة مسلحة غير شرعية متواجدة في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية، على مواقع الجيش الأذربيجاني في منطقة لاتشينسكي.

المصدر: تاس