منظم وسائل الإعلام الفرنسية يطالب بوقف بث قناة روسية أخرى في الأراضي الفرنسية

طالب منظم وسائل الإعلام الفرنسية "Arcom" خدمة القمر الصناعي الفرنسي "Eutelsat" بوقف بث قناة "أن تي في-مير" الروسية في الأراضي الفرنسية.

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وجاء في بيان صدر عن "Arcom" ونشر على موقعها، اليوم الأربعاء أن ادعاءات المنظم مرتبطة بتقارير وبرامج تلفزيونية تم بثها في هذه القناة الروسية ابتداء من 14 إلى 24 أبريل الماضي باللغة الفرنسية. وخاصة عبر "Arcom" عن استيائه من نشر القناة للمعلومات الإحصائية بشأن العدد المزعوم من الأوكرانيين المتعاطفين مع العقيدة النازية. ويرى "Arcom" أن هذه المعلومات تخلق "صورة مقلقة وخطيرة بشكل خاص للسكان الأوكرانيين".

كما عبر المنظم عن استيائه من تصريح للقناة مفاده أن السلطات الأوكرانية تواصل أعمالها العسكرية "بدعم وتشجيع وبقرارات غربية وأوروبية".

وأضاف البيان: "يعد نشر هذه المعلومات انتهاكا للمادة رقم 3 للقانون ("حول حرية نشر المعلومات") بتاريخ 30 سبتمبر عام 1986... وتنتهك برامج قناة "أن تي في-مير" المادتين رقم 3 و15 لهذا القانون".

وتابع: "بموجب ذلك نأمر شركة "Eutelsat" بإنهاء تقديم خدمات بث قناة "أن تي في-مير" في غضون 48 ساعة بعد إبلاغها بهذا القرار".

المصدر: تاس