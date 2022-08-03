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"الأناضول": وفد التنسيق المشترك في اسطنبول أنهى تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية

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Globallookpress
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قالت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، إن وفد مركز التنسيق المشترك في اسطنبول أنجز تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية "رازوني" المبحرة تحت علم سيراليون.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع التركية، أن السفينة المحملة بـ26 ألف طن من الذرة ستتوجه إلى ميناء طرابلس في لبنان.

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ويشار إلى أن هذه السفينة، انطلقت صباح الاثنين من ميناء أوديسا بأوكرانيا لتكون أول سفينة محملة بالحبوب تغادر هذا الميناء بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وجاء ذلك بعد أن توصلت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة إلى اتفاق حول آلية شحن الحبوب من أوكرانيا.

المصدر: وكالة "الأناضول"

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