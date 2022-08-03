الدفاع الروسية: تدمير مستودع للأسلحة والذخيرة الأجنبية في غرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها دمرت قاعدة تخزين أسلحة وذخيرة في مقاطعة لفوف بغرب أوكرانيا استلمتها سلطات كييف من الخارج.

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وقال الناطق باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية: "دمرت صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو، بالقرب من بلدة راديخوف في مقاطعة لفوف، قاعدة تخزين للأسلحة والذخيرة أجنبية الصنع تم تسليمها لنظام كييف من بولندا".

وأشار إلى أن ضربة شنتها القوات الجوية الروسية على نقطة انتشار مؤقتة لإحدى وحدات اللواء 81 المحمول جوا الأوكراني، أدت إلى القضاء على أكثر من 50 فردا وتدمير 6 مركبات.

في منطقة خاركوف، وبسبب خسائر كبيرة جراء نيران المدفعية، رفض قادة وحدات بكتيبة الاستطلاع 132 تنفيذ أوامر القيادة، وغادروا مع أفراد وحداتهم إلى نقطة انتشار مؤقتة.

خلال اليوم الماضي استهدف الجيش الروسي ثلاثة مراكز قيادة إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 133 منطقة، كما تم تدمير أربعة مستودعات للأسلحة والذخائر الصاروخية والمدفعية، ومستودع وقود للمعدات العسكرية.

في إطار مكافحة البطاريات، تم قمع فصيلتين من راجمات الصواريخ "غراد" وثلاث فصائل لمدافع "مستا-بي" وثلاث فصائل من مدافع "غفوزديكا" وفصيلتين من مدافع الهاوتزر D-30 في مواقع إطلاق النار في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية خمس طائرات أوكرانية بدون طيار في الجو، كما اعترضت صاروخين باليستيين من طراز "توتشكا-أو" خلال يوم.

وبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 261 طائرة أوكرانية، و145 مروحية، و669 1 طائرة بدون طيار، و361 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4231 دبابة ومدرعة أخرى، و782 راجمة صواريخ، و3242 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4676 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية