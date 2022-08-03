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ثلاثة قتلى وستة جرحى بحادث طعن في دار حضانة في الصين

أخبار العالم

ثلاثة قتلى وستة جرحى بحادث طعن في دار حضانة في الصين
Legion-Media
دار حضانة في الصين (صورة أرشيفية)
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قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون بجروح فى حادث طعن استهدف دار حضانة في مقاطعة جيانغشي، جنوب شرق الصين اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة في بيان لها إن "مهاجما يعتمر قبعة ويضع قناعا" اقتحم دار حضانة في مقاطعة أنفو حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوفيت المحلي.

وأضاف البيان أن المشتبه به البالغ من العمر 48 عاما لا يزال طليقا، مؤكدا أن "أجهزة الأمن العام تبذل قصارى جهدها لتعقبه".

المصدر: أ ف ب

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