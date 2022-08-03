لافروف تعليقا على بيان بايدن: واشنطن لم تعرض علينا العودة إلى المفاوضات بشأن ضبط الأسلحة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الولايات المتحدة لم تتقدم لروسيا باقتراح لاستئناف المفاوضات حول وثيقة تحل محل معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت الجديدة".

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "لم يعرضوا قط استئناف هذه المفاوضات. لم تكن هناك مناشدات لنا بخصوص استئناف عملية التفاوض".

وشدد لافروف على أن بكين نفسها هي من ستقرر ما إذا كانت ستشارك في بحث معاهدة جديدة ستحل محل "ستارت الجديدة".

وقال: "مسألة الانضمام إلى هذه المفاوضات من عدمها، وإذا كان ذلك ليحدث ومتى – القرار يعود لجمهورية الصين الشعبية نفسها.. والأمريكيون يعرفون موقفنا جيدا".

جاءت تصريحات لافروف ردا على بيان للرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب فيه عن استعداد إدارته للتفاوض "على وجه السرعة" مع روسيا بشأن إطار للحد من الأسلحة الاستراتيجية ليحل محل معاهدة "ستارت الجديدة" التي تنتهي صلاحيتها في 2026، داعيا روسيا "لإثبات استعدادها لاستئناف العمل مع واشنطن" في هذا الشأن.

كما شدد بايدن على ضرورة أن تشارك الصين أيضا في بحث نظام جديد لضبط التسلح.

امصدر: "تاس"