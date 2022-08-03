 شرودر يدعو إلى تشغيل خط "السيل الشمالي -2"

دعا المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، في مقابلة نشرتها مجلة "شتيرن" اليوم الأربعاء، إلى تشغيل خط "السيل الشمالي-2" لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وقال المستشار الأسبق (الذي شغل هذا المنصب في الفترة من 1998 إلى 2005): "أبسط حل، هو تشغيل خط أنابيب الغاز السيل الشمالي-2".

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وشدد شرودر على ضرورة استخدام هذا الخط الموجود فعلا والجاهز للعمل، عندما تضيق الأمور حقا.

وقال: "يوجد خط السيل الشمالي وكذلك خط السيل الشمالي-2، وبفضل هذين الخطين لن تكون هناك مشاكل في الإمداد للصناعة الألمانية والعائلات الألمانية بالغاز".

المصدر: تاس