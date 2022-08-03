اليابان تعرب للصين عن قلقها حيال مناوراتها العسكرية المقررة في مضيق تايوان

أعربت اليابان عن قلقها لبكين بشأن المناورات العسكرية الصينية المقررة في المياه المحيطة بتايوان، بينما تتابع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارتها للجزيرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو للصحافيين اليوم الأربعاء إن "المناطق البحرية التي أعلن الجانب الصيني أنها ستستخدم في المناورات العسكرية.. تتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

وأضاف: "بالنظر إلى طبيعة التدريب بالذخيرة الحية لهذا النشاط العسكري، فقد أعربت اليابان عن مخاوفها للجانب الصيني".

إقرأ المزيد

وشدد المتحدث على أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان مهمان للغاية لأمن بلدنا واستقرار المجتمع الدولي"، معربا عن أمل طوكيو بأن يتم حل القضايا المتعلقة بتايوان "سلميا من خلال الحوار".

ولم يذكر المتحدث الموعد الدقيق لزيارة التي من المقرر أن تقوم بها بيلوسي لليابان خلال جولتها الآسيوية، بينما أفادت وسائل إعلام يابانية بأن هذه الزيارة ستجري في 4 و5 أغسطس، وأنه تُبحث حاليا إمكانية ترتيب اجتماع بين بيلوسي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

المصدر: أ ف ب + "تاس"