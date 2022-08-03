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سيناتور أمريكي: أوكرانيا ستقاتل حتى آخر شخص فيها.. يعجبني الطريق الذي نسلكه

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سيناتور أمريكي: أوكرانيا ستقاتل حتى آخر شخص فيها.. يعجبني الطريق الذي نسلكه
AFP
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قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات العسكرية والمالية اللازمة لأوكرانيا.

وأشار ليندسي غراهام، العضو في الحزب الجمهوري والذي يمثل ولاية كارولينا الجنوبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أنه معجب بالطريق الذي تسير فيه بلاده فيما يتعلق بأوكرانيا.

وأضاف: "يعجبني الطريق الذي نسير فيه. طالما أننا نساعد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها ونقدم لها الدعم الاقتصادي الضروري، فسوف تقاتل حتى آخر رجل فيها".

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ويشار إلى أن ليندسي غراهام، يعتبر من السياسيين الأمريكيين المتشددين تجاه روسيا ويدعو بشكل دوري إلى تشديد العقوبات ضدها وإلى دعم أوكرانيا بالسلاح والمال.

المصدر: وكالات

 

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