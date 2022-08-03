بيلوسي في تايوان.. دبلوماسية "الغيوم الميمونة" ضد الصين

خلال زيارتها إلى تايوان التي أثارت غضب بكين، قلدت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي "وسام الغيوم الميمونة" الفخري، وذلك قبل عقد محادثات معها.

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وظهرت رئيسة تايوان وهي تلبس بيلوسي وشاح الوسام الحكومي، وهو بلون الكنزة التي ارتدتها بيلوسي، ثم تثبت وسام "الغيوم الميمونة" على الوشاح، فيما التفتت رئيسة مجلس النواب في حركة استعراضية ليتمكن الحضور من رؤية الوسام.

هذا، وأكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن بلادها لن تتخلى عما اسمته بـ" التزامها بدعم الجزيرة"، فيما صرح البيت الأبيض في وقت سابق بأن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان.

وأجرت بيلوسي في اليوم الثاني من زيارتها المثيرة للجدل لتايوان، اجتماعين مع أرفع مسؤولين بالجزيرة.

وجرى الاجتماع الأول مع نائب رئيس البرلمان المحلي تساي تشيتشانغ، حيث أعربت بيلوسي خلال المحادثات بين الطريفن عن رغبتها في توسيع العلاقات البرلمانية بين الولايات المتحدة وتايوان.

أما الاجتماع الثاني فكان مع رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، التي قلدتها وساما حكوميا فخريا.

هذا، وبثت اللقاءات على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام التايوانية، حيث ظهرت بيلوسي وهي ترتدي بدلة بيضاء تحتها كنزة زرقاء مع عقد لؤلؤي كبير، فيما وضعت على وجهها قناعا طبيا أزرق اللون.

المصدر: RT