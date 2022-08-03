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تايوان: المناورات العسكرية الصينية تنتهك مياه الجزيرة وتعرض النظام الدولي للخطر

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تايوان: المناورات العسكرية الصينية تنتهك مياه الجزيرة وتعرض النظام الدولي للخطر
Legion-Media
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الأربعاء أن التدريبات العسكرية الصينية التي أعلنت ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه، تنتهك حرمة المياه الإقليمية للجزيرة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية سون لي-فانغ في مؤتمر صحافي إن "بعض قطاعات المناورات الصينية تتداخل.. مع المياه الإقليمية لتايوان".

وأضاف أن "ذلك عمل غير عقلاني يهدف إلى تحدي النظام الدولي"، مشيرا إلى أن المناورات الصينية وصلت إلى حد حصار المجالين الجوي والبحري لتايوان.

وقالت الدفاع التايوانية في وقت سابق اليوم في بيان "عبر "تويتر" إن التدريبات بالذخيرة الحية التي يجريها الجيش الصيني في محيط تايوان، دليل على "عقلية استخدام القوة لحل الخلافات وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين".

وواصل البيان أن الجيش التايواني يراقب الموقف عن كثب رافعا مستوى الإنذار للرد في الوقت المناسب وبالشكل المناسب، وأنه لديه "التصميم والقدرة والثقة" لضمان الأمن القومي.

المصدر: كالات

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