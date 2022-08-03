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زاخاروفا: زيارة بيلوسي إلى تايوان تظهر التجاهل الأمريكي لحقوق الدول الأخرى

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زاخاروفا: زيارة بيلوسي إلى تايوان تظهر التجاهل الأمريكي لحقوق الدول الأخرى
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن زيارة رئيسة مجلس النواب للكونغرس الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، أظهرت تجاهل الولايات المتحدة لحقوق الدول الأخرى.

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وأضافت أن الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين "ابتلعوا ألسنتهم" خوفا من الغضب الشعبي.

وفي تعليقها على استدعاء السفير الأمريكي في الصين، نيكولاس بيرنس، من قبل السلطات الصينية في ضوء زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان، كتبت زاخاروفا في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "إنه (السفير نيكولاس بيرنس، يفهم أن الولايات المتحدة أظهرت باستفزازها من جديد تجاهلها لحقوق الدول الأخرى".

وأضافت:" والآن لا يجوز أن يتحدث الأمريكيون عن احترام القانون الدولي إذا انتهكت واشنطن التزاماتها تجاه بكين".

المصدر: تاس

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