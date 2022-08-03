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رئيسة تايوان: لن نتراجع أمام التهديدات العسكرية

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رئيسة تايوان: لن نتراجع أمام التهديدات العسكرية
AP
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أعلنت الرئيسة التايوانية تساي إنغ-ون أن بلادها "لن تتراجع" بينما تستعد الصين لإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية حول الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وقالت تساي خلال مناسبة مع بيلوسي في تايبيه اليوم الأربعاء: "في مواجهة التهديدات العسكرية المتصاعدة بشكل متعمد، تايوان لن تتراجع.. وسنواصل تشبثنا بخط الدفاع عن الديمقراطية".

من جانبها، أكدت بيلوسي أن الولايات المتحدة "لن تتخلى عن التزامها تجاه تايوان".

المصدر: أ ف ب

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