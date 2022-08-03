الخارجية الروسية: واشنطن اعترفت بإنشاء "جيش IT أوكرانيا" لمهاجمة روسيا

قال نائب وزير خارجية روسيا أوليغ سيرومولوتوف، إن واشنطن تستخدم مع حلفائها تكنولوجيا المعلومات لأغراض هجومية و "تعترف" بإنشاء "جيش IT أوكرانيا" لمهاجمة البنية التحتية الروسية.

وتحدث سيرومولوتوف، عن نشاط الدورة الثالثة لمجموعة عمل الأمم المتحدة المفتوحة العضوية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأعلن أن الوفد الروسي كشف معتمدا على الحقائق أن الولايات المتحدة بالذات مع حلفائها تستخدم التكنولوجيات المعلوماتية لتنفيذ أغراض هجومية.

وأضاف: "لقد اعترف هؤلاء بأنهم أنشأوا جيش تكنولوجيا المعلومات في أوكرانيا لمهاجمة مرافق البنية التحتية الروسية".

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في يونيو الماضي، قال أندريه كروتسكيخ مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، إن مجموعات قراصنة من أوكرانيا، وكذلك من الولايات المتحدة، وجورجيا، تنفذ هجمات إلكترونية ضد المؤسسات الحكومية الروسية وضد بنوك المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين الروس والأجانب في روسيا.

وتشارك في هذه العمليات غير القانونية 22 مجموعة هاكرز ولكن أكثرها نشاطا: IT-army of Ukraine و GhostClan الأمريكية و GNG من جورجيا و Squad303 من بولندا.

وفي وقت سابق، قال رئيس القيادة الإلكترونية الأمريكية الجنرال بول ناكاسوني، في مقابلة مع "سكاي نيوز"، إن قراصنة الجيش الأمريكي نفذوا عدة "عمليات هجومية" لدعم أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي