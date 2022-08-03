رئيس وزراء هنغاريا يلتقي ترامب في الولايات المتحدة

التقى رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وأشار المتحدث باسم أوربان إلى أن اللقاء عقد في مقر ترامب بمدينة بيدمينستر في ولاية نيوجيرسي، وشارك فيه من الجانب الهنغاري وزير الخارجية بيتر سيارتو ومستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية بالاج أوربان، ورئيس لجنة البرلمان للشؤون الخارجية جولت نيميت.

ونشر سيارتو على مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات فيديو من اللقاء، مضيفا أن "العلاقات السياسية الهنغارية الأمريكية كانت في ذروتها عندما كان ترامب رئيسا للولايات المتحدة. ونأمل في أن تبقى علاقاتنا على المستوى ذاته لاحقا!".

ويزور أوربان الولايات المتحدة، حيث يخطط للمشاركة في "مؤتمر الأعمال السياسية المحافظة" في مدينة دالاس بولاية تكساس، وذلك بدعوة من ترامب.

وسبق لترامب أن وصف رئيس الوزراء الهنغاري المعروف بمواقفه السياسية المحافظة، بأنه "زعيم عظيم" و"رجل طيب جدا نفذ عملا مذهلا في سبيل بلاده".

المصدر: نوفوستي