 
مباشر

صحيفة: الصين ستكثف استعراض القوة تجاه تايوان

أخبار العالم

صحيفة: الصين ستكثف استعراض القوة تجاه تايوان
Legion-Media Aleks Taurus
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjhb

أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، بأن بكين سترد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، باستعراض أكبر للقوة قرب تايوان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين "ستهمل أكثر القواعد الرسمية التي تساعد في الحفاظ على السلام مع تايوان"، وخاصة في ما يتعلق "بالخط الأوسط" في مضيق تايوان الذي يمثل حدود منطقة الدفاع الجوي لتايوان ومنطقتها الاقتصادية الخالصة.

إقرأ المزيد
تايوان تعلن
تايوان تعلن "اختراق 21 طائرة حربية منطقة الدفاع الجوي للجزيرة"

ولفتت الصحيفة إلى أن الجانبين كانا يلتزمان بهذا الخط قبل زيارة بيلوسي، لكن من الآن ستعبر الطائرات الصينية هذا الخط أكثر فأكثر، وستبقى في الجانب التايواني من الخط لفترات أطول "لاستعراض القوة".

وكتبت الصحيفة أن الصين ستتجاهل هذا الخط أكثر فأكثر حتى يختفي من الناحية العملية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور