صحيفة: الصين ستكثف استعراض القوة تجاه تايوان

أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، بأن بكين سترد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، باستعراض أكبر للقوة قرب تايوان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين "ستهمل أكثر القواعد الرسمية التي تساعد في الحفاظ على السلام مع تايوان"، وخاصة في ما يتعلق "بالخط الأوسط" في مضيق تايوان الذي يمثل حدود منطقة الدفاع الجوي لتايوان ومنطقتها الاقتصادية الخالصة.

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ولفتت الصحيفة إلى أن الجانبين كانا يلتزمان بهذا الخط قبل زيارة بيلوسي، لكن من الآن ستعبر الطائرات الصينية هذا الخط أكثر فأكثر، وستبقى في الجانب التايواني من الخط لفترات أطول "لاستعراض القوة".

وكتبت الصحيفة أن الصين ستتجاهل هذا الخط أكثر فأكثر حتى يختفي من الناحية العملية.

المصدر: نوفوستي