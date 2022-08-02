"الطاقة الذرية": الوضع في محطة زابوريجيه النووية "مضطرب"

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن الوضع "مضطرب" في محطة زابوروجيه الكهرذرية الخاضعة للسيطرة الروسية جنوب أوكرانيا.

وأضاف غروسي خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حيث يعقد مؤتمر الدول الـ191 الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أن "الوضع مضطرب فعلا" في المحطة المذكورة.

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وقال: "كل مبادئ السلامة انتهكت بشكل أو بآخر ولا يمكننا السماح باستمرار ذلك".

وكان غروسي أكد أن الوضع يصبح "أكثر خطورة يوما بعد يوم" في المحطة المشار إليها، ويعمل جاهدا منذ أسابيع لإرسال مهمة لتفقد المحطة.

وأشار إلى أن "الذهاب إلى هناك أمر معقد جدا لأنه يتطلب موافقة عدد من الجهات الفاعلة وتعاونها"، خصوصا أوكرانيا وروسيا، ودعم الأمم المتحدة كونها منطقة حرب.

وأضاف: "أحاول إعداد مهمة لإرسالها إلى هناك في أسرع وقت ممكن".

وما زالت أوكرانيا ترفض هذه المهمة حيث تعتبر أن من شأنها إضفاء الشرعية على السيطرة الروسية على الموقع في نظر المجتمع الدولي، كما أوضح مشغّل المنشأة Energoatom، فيما تؤكد روسيا سلامة المحطة، واستعدادها لاستقبال أي وفد دولي للاطلاع عليها.

المصدر: أ ف ب