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واشنطن تطالب الأرجنتين بمصادرة طائرة سلمتها إيران لفنزويلا

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واشنطن تطالب الأرجنتين بمصادرة طائرة سلمتها إيران لفنزويلا
Gettyimages.ru
علم الولايات المتحدة الأمريكية
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طالبت واشنطن السلطات الأرجنتينية بمصادرة طائرة "بوينغ 747-300M" سلمتها شركة طيران إيرانية لفينزويلا، في "انتهاك لقواعد الرقابة على الصادرات الأمريكية".

وحسب واشنطن، فإن الطائرة التابعة لشركة "ماهان إير" الإيرانية خضعت لسيطرة شركة "إمتراسور" الفنزويلية التي سمحت بدورها بـ"إعادة بيعها بين فنزويلا وإيران وروسيا، دون إذن من حكومة الولايات المتحدة".

وقال مساعد وزير التجارة ماثيو أكسلرود إن "الإجراء المنسق اليوم موجه ضد النقل غير القانوني لطائرة إيرانية إلى شركة طيران فنزويلية والتشغيل اللاحق لهذه الطائرة في انتهاك لقواعدنا".

 

المصدر: "نوفوستي" 



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