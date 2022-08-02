موسكو تشير إلى التدهور الحاد للاستقرار الاستراتيجي في العالم

أشار نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح لدى الخارجية الروسية إيغور فيشنيفيتسكي، إلى تدهور الاستقرار الاستراتيجي المتسارع في العالم، وخلق الناتو أزمة وسط أوروبا بممارساته.

وقال فيشنفيتسكي: "في الآونة الأخيرة، تدهور الوضع في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي بشكل سريع".

وأضاف: "أدى الانتهاك الجسيم لمبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة نتيجة التوسع الضار للكتلة العسكرية للدول التي تدعي وحدتها على الصعيد العسكري الاستراتيجي والجيوسياسي إلى أزمة حادة في وسط أوروبا".

المصدر: نوفوستي