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موسكو تشير إلى التدهور الحاد للاستقرار الاستراتيجي في العالم

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موسكو تشير إلى التدهور الحاد للاستقرار الاستراتيجي في العالم
Sputnik
الخارجية الروسية
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أشار نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح لدى الخارجية الروسية إيغور فيشنيفيتسكي، إلى تدهور الاستقرار الاستراتيجي المتسارع في العالم، وخلق الناتو أزمة وسط أوروبا بممارساته.

وقال فيشنفيتسكي: "في الآونة الأخيرة، تدهور الوضع في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي بشكل سريع".

وأضاف: "أدى الانتهاك الجسيم لمبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة نتيجة التوسع الضار للكتلة العسكرية للدول التي تدعي وحدتها على الصعيد العسكري الاستراتيجي والجيوسياسي إلى أزمة حادة في وسط أوروبا".

المصدر: نوفوستي

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