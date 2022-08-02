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الصين تحذر من تشكيل أحلاف على غرار الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

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الصين تحذر من تشكيل أحلاف على غرار الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
Legion-Media Dirk Sattler
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حذرت الصين من تشكيل أحلاف على غرار الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لغرض نشر الترسانات النووية هناك.

وقال المدير العام لإدارة الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية فو تسونغ، خلال المؤتمر الاستعراضي الخاص بمعاهدة حظر السلاح النووي في الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إن "أي محاولات لتقليد نموذج الناتو لنشر الأسلحة النووية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستقوض استقرار المنطقة".

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وأضاف أن تلك المحاولات "ستواجه تصديا حازما من قبل دول المنطقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المضادة في حال الضرورة".

يذكر أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا أعلنت في سبتمبر 2021 عن تشكيل تحالف أمني جديد في المحيط الهادئ تحت اسم "أوكوس"، ما أثار رد فعل سلبيا من قبل الصين.

المصدر: نوفوستي

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