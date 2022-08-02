البيت الأبيض: واشنطن لا تسعى لتصعيد التوتر مع الصين

أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تتوقع مواصلة بكين اتخاذ إجراءات على المدى الطويل، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، لافتا إلى أن واشنطن لا تسعى إلى تصعيد التوتر.

وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "نتوقع أن يواصل الجانب الصيني الرد على المدى الطويل، ولا يمكنني أن أعطي جدولا زمنيا محددا إلى متى".

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وأضاف: "نتوقع أنهم سيستمرون في الرد حتى بعد انتهاء هذه الزيارة، وهذا يشمل إمكانية إجراء تدريبات واسعة النطاق".

واعتبر أن "زيارة بيلوسي الحالية لتايوان ليست سببا لتصاعد التوترات بين واشنطن وبكين".

وأكد أن "القيادة الأمريكية لا تسعى إلى هذا التطور للأحداث".







المصدر: "نوفوستي"