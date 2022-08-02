 
مباشر

إسرائيل.. استجواب رئيس سجن جلبوع بتهمة تعرض مجندة سابقة لاعتداءات جنسية

أخبار العالم

إسرائيل.. استجواب رئيس سجن جلبوع بتهمة تعرض مجندة سابقة لاعتداءات جنسية
Gettyimages.ru
استجواب قائد سجن جلبوع الإسرائيلي من قبل الشرطة بتهمة تعرض مجندة سابقة لاعتداءات جنسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjgh

أكد مدير سجن جلبوع السابق أنه تم استجوابه من قبل الشرطة الإسرائيلية في ادعاء مجندة سابقة بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل معتقل فلسطيني أثناء خدمتها العسكرية حارسة في السجن.

وأشار إلى أنه خضع للاستجواب لساعات لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

إقرأ المزيد
إسرائيل.. بدء التحقيق في قضية
إسرائيل.. بدء التحقيق في قضية "نخاسة السجّانات" بمعتقل جلبوع

وكانت حارسة سابقة بسجن جلبوع في إسرائيل، أدلت بشهادتها عن اعتداءات جنسية من قبل أحد نزلاء السجن الفلسطينيين، لتكون ثاني امرأة تدلي بشهادة من هذا النوع، خلال أسبوع.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مقابلة أجرتها مع حارسة تدعى إيلا قالت: "نشأت في أسرة صهيونية وتربيت على حب الوطن"، وكشفت الشابة "لقد جندت في الجيش الإسرائيلي لخدمة بلدنا الحبيب وطلبت القيام بدور مهم. تم تكليفي بمراقبة السجناء".

وتابعت: سمح القائد للمحتجز بالسير بحرية في أروقة السجن دون قيود و "لمس أجساد المجندات".

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد تناقلت منذ سنوات، تقارير عن تعرض الحارسات للاعتداء من نزلاء سجن جلبوع.

المصدر: موقع "i24 News" الإسرائيلي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور