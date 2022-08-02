إسرائيل.. استجواب رئيس سجن جلبوع بتهمة تعرض مجندة سابقة لاعتداءات جنسية

أكد مدير سجن جلبوع السابق أنه تم استجوابه من قبل الشرطة الإسرائيلية في ادعاء مجندة سابقة بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل معتقل فلسطيني أثناء خدمتها العسكرية حارسة في السجن.

وأشار إلى أنه خضع للاستجواب لساعات لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

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وكانت حارسة سابقة بسجن جلبوع في إسرائيل، أدلت بشهادتها عن اعتداءات جنسية من قبل أحد نزلاء السجن الفلسطينيين، لتكون ثاني امرأة تدلي بشهادة من هذا النوع، خلال أسبوع.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مقابلة أجرتها مع حارسة تدعى إيلا قالت: "نشأت في أسرة صهيونية وتربيت على حب الوطن"، وكشفت الشابة "لقد جندت في الجيش الإسرائيلي لخدمة بلدنا الحبيب وطلبت القيام بدور مهم. تم تكليفي بمراقبة السجناء".

وتابعت: سمح القائد للمحتجز بالسير بحرية في أروقة السجن دون قيود و "لمس أجساد المجندات".

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد تناقلت منذ سنوات، تقارير عن تعرض الحارسات للاعتداء من نزلاء سجن جلبوع.

المصدر: موقع "i24 News" الإسرائيلي