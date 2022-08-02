غواتيمالا.. اعتقال مهربي مهاجرين مطلوبين لواشنطن

قبضت سلطات غواتيمالا على أكثر من 12 مشبوها بتشكيل خلية لتهريب المهاجرين على الحدود مع المكسيك، بينهم 4 مطلوبين للولايات المتحدة ضالعين بمقتل مهاجر في تكساس عام 2021.

جاءت الاعتقالات بعد شهر من وفاة 53 مهاجرا بينهم 21 من غواتيمالا في محاولة تهريب فاشلة، عندما تركوا داخل شاحنة ضيقة دون تهوية في سان أنطونيو في تكساس. ولم يكن هناك مؤشر على ضلوع معتقلي اليوم الثلاثاء بتلك المأساة.

كما جاءت تلك الاعتقالات في وقت يتزايد فيه التوتر بين الرئيس اليخاندرو جياماتي، وواشنطن.

وكانت إدارة بايدن قد أعلنت انتقاداتها بوضوح لما وصفته بتراجع محاكمات الفساد. وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على المدعية العامة لغواتيمالا، كونسويلو بوراس، وزعمت أنها عقبة في العمل على مكافحة الفساد.

يُعد تسليم مهربي المهاجرين الذين يعرفون باسم "الذئاب" نادرا، وقد يكون هؤلاء أول حالة معروفة في غواتيمالا لمهربين مطلوبين في مقتل مهاجر بالولايات المتحدة.

المصدر: "أسوشيتد برس"