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أول وفاة بجدري القردة في قبرص

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أول وفاة بجدري القردة في قبرص
Legion-Media
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أعلنت وزارة الصحة القبرصية أن رجلا يبلغ من العمر أربعين عاما، وقع أول ضحية مؤكدة لجدري القردة في الجزيرة.

أضافت الوزارة أن الحالة تم رصدها بعدما خضع الرجل لفحص مختبري في المستشفى العام في العاصمة القبرصية، نيقوسيا.

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أوضحت وزارة الصحة أن الرجل "له تاريخ من السفر إلى الخارج، وأن "أعراضا مرضية تشبه أعراض مرض جدري القردة ظهرت عليه".

وكان المريض أُدخل إلى جناح تم تخصيصه وتجهيزه لاستقبال حالات الإصابة بجدري القردة في مستشفى نيقوسيا العام.

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

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