اختراق صفحة مدفيديف على موقع "فكونتاكتي" الروسي

أعلن مكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عن اختراق صفحة مدفيديف على شبكة "فكونتاكتي" الاجتماعية الروسية ليلة الثاني من أغسطس.

وصرح أوليغ أوسيبوف مساعد نائب رئيس مجلس الأمن للصحفيين: "آخر منشور على "فكونتاكتي"، والذي نشره دميتري مدفيديف، كان مخصصا لتهنئة البحارة العسكريين في يوم البحرية. وأولئك الذين اخترقوا الصفحة، وكتبوا ونشروا المنشور الذي تم حذفه لاحقا، ستتعامل معهم إدارة "فكونتاكتي" والجهات المختصة".

وظهر على صفحة مدفيديف في شبكة "فكونتاكتي" في وقت متأخر من مساء الأول من أغسطس منشورا حول أعمال روسيا في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. ثم تم إزالته.

المصدر: إنترفاكس