بكين: لن نكون أول من يبدأ باستخدام الأسلحة النووية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ملتزمة بمبدأ عدم المبادرة لاستخدام الأسلحة النووية، وأنها متمسكة بالحفاظ على مخزونها من هذه الأسلحة عند الحد الأدنى لضمان حماية أمنها القومي.

وقال رئيس قسم الحد من التسلح بالوزارة فو تسونغ في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التابع للأمم المتحدة، إن الصين "لن تكون في أي ظرف من الظروف أول من يستخدم الأسلحة النووية".

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وأكد أن بلاده "تحافظ على مخزونها من الأسلحة النووية عند الحد الأدنى لضمان حماية الأمن القومي، وهي ولا تنافس الدول الأخرى في القدرات في هذا المجال".







المصدر: "نوفوستي"