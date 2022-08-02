واشنطن توافق على بيع صواريخ باتريوت للسعودية

أعلنت وكالة التعاون الدفاعي الأمريكية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ باتريوت ومعدات ذات صلة للسعودية، بما يزيد عن 3 مليارات دولار.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "صدر قرار بالموافقة على البيع المحتمل لحكومة المملكة العربية السعودية صواريخ باتريوت MIM-104E والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقارب 3.05 مليار دولار".

وأرسلت الوكالة، التي تعمل ضمن هيكل البنتاغون، إخطارا إلى الكونغرس وأكد البنتاغون أن البيع لن يؤثر سلبا على الاستعداد القتالي للجيش الأمريكي.

المصدر: نوفوستي