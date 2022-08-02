الدفاع الروسية: النازيون يطلقون النار على حافلة تقل مدنيين في خيرسون

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إطلاق نازيي قوات كييف النار على حافلة تقلّ مدنيين كانوا في طريقهم إلى مناطق تسيطر عليها كييف، لاتهام الجيش الروسي.

وقال ميزينتسيف: "في منطقة خيرسون، أقدم النازيون على استفزاز دموي جديد قرب منطقة دولغوف، حيث أطلقوا النار على حافلة تقل مدنيين كانوا يغادرون إلى الأراضي التي تسيطر عليها سلطات كييف".

وأضاف أن الصور ومقاطع الفيديو الملفقة لإطلاق النار العشوائي على المدنيين الأوكرانيين من قبل الجيش الروسي، فبركها موظفون في مركز المعلومات في أوكرانيا.

وقال إن مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث السلطات الأوكرانية لمصير مواطنيها و"التجاهل المطلق لجميع قواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية