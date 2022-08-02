سالفيني: "سأسهم" بوقف الحرب في أوكرانيا

أعلن زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني أنه سيسهم بإنهاء الحرب في أوكرانيا، دون الكشف عن نوعية هذه المساهمة.

وقال سالفيني في تصريحات للصحفيين: "الكل يطلب مني تقديم مساهمة لوقف الحرب وسأفعل ذلك"، معتبرا أنه "عاجلا أم آجلا ستنتهي الحرب وبالتفاوض لأنه في عام 2022 ليس من الممكن الانتصار في الحروب على الأرض، بل إنهاؤها على الطاولة، وكلما تم ذلك مبكرا كان أفضل".

ورأى أنه "ينبغي إيجاد الحلول"، مشيرا إلى أن" فك الحصار عن الموانئ الأوكرانية واستئناف تصدير الحبوب عبرها يشكل خطوة إلى الأمام وعلى الدبلوماسية أن تلعب دورها الآن".

المصدر: "آكي"