اليونان.. اتهام 5 أشخاص بمحاولة تهريب 96 مهاجرا لإيطاليا

ألقت السلطات اليونانية القبض على 5 أشخاص، ووجهت لهم تهمة محاولة تهريب 96 مهاجر إلى أوروبا، عبر مسار بحري جديد مباشر من لبنان، إلى إيطاليا.

وقال خفر السواحل اليوناني إن المهربين المشتبه بهم اعتقلوا من بين 101 شخص كانوا على متن يخت تم العثور عليه بعد أن جرفته المياه الخميس الماضي، على بعد ما يزيد على مائة وعشرين كيلو مترا جنوب شرق جزيرة كارباثوس الواقعة جنوب شرق اليونان، مبينا أن من بين المشتبه بهم مواطنين من أفغانستان وإيران وتركيا.

وأفاد في بيان بأنه "نظرا لعدد الركاب الضخم والظروف الصحية السيئة، كانت السفينة غير صالحة للإبحار"، مشيرا إلى أن كل مهاجر دفع ما بين ستة آلاف وخمسمائة إلى ثمانية آلاف دولار مقابل نقلهم إلى إيطاليا.

وتم نقل المهاجرين، وبينهم أربعين طفلا وتسع عشرة سيدة، إلى معسكر مخصص لطالبي اللجوء.

في الثامن والعشرين من يونيو الماضي، تم إنقاذ 166 مهاجرا كانوا على متن قارب صيد غير صالح للإبحار غادر لبنان متجها إلى إيطاليا، قبالة كارباثوس.

ووجه خفر السواحل اليوناني اتهامات لستة أشخاص كانوا على متنها بتهريب مهاجرين في تلك القضية.

المصدر: AP